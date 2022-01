Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a récemment signé une décision chargeant le ministère des Finances d'accorder plus de 7.820 tonnes de riz de la réserve nationale à 10 localités, à l'occasion du Têt du Tigre de 2022.



En vertu de la décision No 133/QD-TTg, les provinces bénéficiaires sont Binh Dinh, Dak Nong, Dak Lak, Binh Phuoc, Quang Tri, Kon Tum (Centre) et Tuyen Quang, Ha Giang, Lang Son et Lai Chau (Nord).

Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères des Finances, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, d'être responsables des données concernant le volume de riz attribué.



Les autorités des provinces bénéficiaires doivent assumer la responsabilité d’attribuer ce volume de riz exacts aux personnes bénéficiaires, conformément à la réglementation. - VNA