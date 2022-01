Le Premier ministre Pham Minh à Quang Ninh. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinhs s’est rendu visite le 26 janvier et a donné des cadeaux aux officiels et soldats, aux ouvriers, aux démunis et aux personnes issues de minorités ethniques de la province de Quang Ninh (Nord), à l’occasion de l’approche du Têt du Tigre.

Lors de la rencontre avec des travailleurs de l'industrie du charbon à la société par actions Deo Nai, Pham Minh Chinh a estimé que les cadres, ouvriers de l'industrie charbonnière avaient contribué aux réalisations globales du pays. Il a demandé à l'industrie d’élaborer une stratégie pour se développer à long terme ; de continuer à mettre en œuvre des solutions pour protéger l'environnement dans les activités de production et d’exploitation minières ; de remplir ses obligations envers l'État ; de prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des travailleurs.

Le Premier ministre Pham Minh au Vestige des héros et martyrs de Po Hen, commune de Hai Son, ville de Mong Cai. Photo : VNA

Visitant les forces en mission à la porte-frontière internationale de Mong Cai, Pham Minh Chinh a reconnu et loué les réalisations et contributions importants de la province de Quang Ninh, de la ville de Mong Cai et de ses forces aux réalisations communes du pays en 2021.

Il a demandé à l'armée, au peuple et aux forces de l’ordre de s’intéresser à la vie matérielle et spirituelle du peuple ; écouter les opinions du peuple ; sensibiliser auprès des population sur la protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.

Le même jour, le chef du gouvernement est allé offrir des cadeaux aux soldats du poste-frontière de Quang Duc ; aux minorités ethniques, familles démunies de la commune de Hai Son, ville de Mong Cai et de la commune de Quang Duc, district de Hai Ha.

Il est allé offrir de l'encens au Monument aux héros et martyrs de Po Hen, au Vestige des héros et martyrs de Po Hen, commune de Hai Son, ville de Mong Cai. -VNA