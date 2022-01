Le président de l'AN Vuong Dinh Hue remis un cadeau à un dirigeant retraité. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l’approche du Têt du Tigre, une rencontre avec des anciens dirigeants de l’Assemblée nationale et du Comité permanent de l’Assemblée nationale a eu lieu le 21 janvier à Hanoï.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a exprimé son plaisir de rencontrer et de souhaiter les vœux de Nouvel An lunaire aux dirigeants retraités de l'Assemblée nationale et du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Il a échangé avec d'anciens dirigeants sur le contexte difficile, les défis et les réalisations exceptionnelles obtenues par le pays et l’organe législatif en 2021.

Lors de sa première session, l'Assemblée nationale a pris une initiative très importante en publiant la résolution 30/2021/QH15 accordant au gouvernement, au Premier ministre et aux conseils populaires à tous les niveaux des pouvoirs spécifiques et spéciaux, jamais vus, pour mettre en œuvre efficacement la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Par cette occasion, Vuong Dinh Hue a remercié les anciens dirigeants de l'Assemblée nationale pour leur constante attention, leur encouragement et leurs suggestions à la 15e Assemblée nationale.

Il a exprimé son espoir que les anciens dirigeants continueront de donner des suggestions, de partager leurs expériences et de consacrer leur intelligence à l'Assemblée nationale à travers leur participation à sous-comités en tant qu’experts, de collaborateurs, de conseillers... -VNA