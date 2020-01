Hanoi, 14 janvier (VNA) - Des responsables du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale ont rendu visite aux pauvres avant le Têt traditionnel, la plus grande fête du Vietnam.

Le vice-président de l’Assemblée nationale Phùng Quôc Hiên s’est rendu lundi, 14 janvier, dans le district de Nâm Nhùn, rattaché à la province montagneuse de Lai Châu (Nord).

Le vice-président de l’Assemblée nationale Phùng Quôc Hiên lors d'une rencontre des autorités de Lai Châu. Photo : VNA

Dans la commune frontalière de Hua Bum, il a demandé aux responsables locaux de dresser la liste des foyers dans le besoin et de les aider à temps pour qu’ils puissent fêter le Nouvel an lunaire de manière décente. S’adressant aux habitants de la commune et aux soldats en garnison dans cette localité, Phùng Quôc Hiên a souhaité que les autorités de la commune parviennent à développer l’économie, réduisent la pauvreté et garantissent la sécurité de la frontière.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a aussi offert des cadeaux à des enseignants, des élèves, des gardes-frontière et à 20 familles en difficulté de la commune.

Le vice-président de l’Assemblée nationale Do Ba Ty est également allé offrir des cadeaux au Front de la Patrie de la province de Lao Cai et aux forces militaires dans cette localité.

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh, pour sa part, a remis ce lundi une enveloppe de 1,3 million de dongs (50 euros) à chacune des 50 familles méritantes du district de Duc Hoa, dans la province de Long An. Elle a aussi offert 200 bourses d’études aux élèves en difficulté.- VNA