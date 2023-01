Photo d'illustration (source: Dinh Thiêu/VOV)

Hanoï (VNA) - Durant les 7 jours de vacances du Têt, du 20 au 26 janvier, l’aéroport de Da Nang a accueilli 768 vols, soit plus de 98.000 passagers.



Parmi eux, 444 vols domestiques, à raison de 64 vols par jour, et 324 vols internationaux, 46 vols par jour. Le jour où la fréquence a été la plus forte était le jour de l’An lunaire, le 22 janvier, où 48 vols ont amené 6.000 touristes étrangers à Da Nang. Truong Thi Hông Hanh, directrice du Service municipal du Tourisme, s’en félicite.



«Nous appliquons une série de mesures pour faire revenir les touristes étrangers, en mettant l’accent sur la coopération nationale et internationale pour échanger les sources de clients et promouvoir les destinations. Nous collaborons également avec les entreprises pour organiser des évènements susceptibles d’attirer les touristes et faisons en sorte que Da Nang reste une destination sure et attractive pour tous», dit-elle.



À l'occasion du Têt, Da Nang a aménagé plusieurs espaces touristiques et multiplié les expositions, foires et spectacles.-VOV/VNA