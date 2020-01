Photo: VOV

Quang Ninh (VNA) - Les garde-côtes de la première zone et les autorités du district de Cô Tô (province de Quang Ninh) ont organisé lundi un programme intitulé «Le Têt dans les îles».



Au programme: recueillement au mémorial de Hô Chi Minh, visite au cimetière des morts pour la Patrie, remise de cadeaux à 15 familles bénéficiaires des politiques sociales, et festivités à destination des soldats et des pêcheurs qui ne peuvent pas rentrer chez eux fêter le Nouvel an lunaire.



«Ce programme permet d’encourager les pêcheurs à poursuivre leur travail au large et à coopérer avec les gardes-côtes dans la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays», indique le sous-colonel Nguyên Huu Du, responsable adjoint des affaires politiques du commandement des garde-côtes de la première zone. -VOV/VNA