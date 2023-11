Hanoï (VNA) - Le Vietnam condamne fermement les attaques violentes contre les civils, les travailleurs humanitaires, les journalistes et les infrastructures essentielles.C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, répondant à une question d'un journaliste sur la réaction du Vietnam à l'escalade des tensions dans la zone de conflit entre Israël et le Hamas.Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères donnée dans l’après-midi du 9 novembre, Pham Thu Hang a appelé toutes les parties à mettre immédiatement en place un cessez-le-feu, à respecter le droit international et le droit international humanitaire, à protéger les civils et les infrastructures civiles, à établir des couloirs humanitaires et à libérer immédiatement les otages détenus, dans l'esprit de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la session d'urgence du 27 octobre.Le Vietnam salue et soutient les efforts de la communauté internationale visant à promouvoir la retenue, le dialogue et la résolution des désaccords par des mesures pacifiques sur la base du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies afin de parvenir à une solution juste, satisfaisante et durable au processus de paix au Moyen-Orient , a-t-elle déclaré.-VNA