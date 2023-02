Photo d'illustration/vsi.gov.vn

Hanoï (VNA) - Les téléphones et composants ont été le seul produit ayant enregistré une croissance en janvier, de 2,1%, avec plus de 5 milliards de dollars, soit 21,26% du total des exportations nationales.



En janvier, les exportations vietnamiennes n'ont atteint que 23,61 milliards de dollars, soit une chute de 25,9% sur un an, ce en raison des longs congés du Nouvel An lunaire.



Les données du Département général des douanes montrent que la plupart des principaux produits d'exportation (de plus d'un milliard de dollars) que sont ordinateurs, produits électroniques et composants; machines-outils et pièces de rechange; textile et chaussures, ont connu une baisse de chiffre d'affaires.



Les téléphones et composants ont été le seul produit ayant enregistré une croissance en janvier, de 2,1%, avec plus de 5 milliards de dollars, soit 21,26% du total des exportations nationales. Ils ont été exportés vers de nombreux pays et territoires, notamment la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la République de Corée...



En 2022, les exportations de téléphones et composants s’étaient établies à 57,99 milliards de dollars, en hausse de 0,8% par rapport à l'année précédente.-CPV/VNA