Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer le télégramme officiel N°693/CĐ-TTg visant à soutenir les entreprises exportatrices de poivre vers le marché des Émirats arabes unis (EAU).



Selon ce télégramme, certains médias électroniques (vtv.vn, tuoitre.vn, tienphong.vn...) ont rapporté des informations selon lesquelles certaines entreprises membres de l'Association du poivre du Vietnam risquent de perdre des cargaisons de poivre, de cannelle, d'anis étoilé et de noix de cajou exportées vers les EAU en raison de la fraude commerciale.



Ainsi, le chef du gouvernement a demandé au ministère des Affaires étrangères de collaborer avec ceux de l'Industrie et du Commerce, de la Justice, de l'Agriculture et du Développement rural, des Transports, et la Banque d'État du Vietnam, pour donner des instructions à l'ambassade du Vietnam aux EAU pour travailler avec les organes compétents des EAU. Il faut leur demander d'enquêter et de clarifier la disparition de quatre conteneurs de produits agricoles, afin de prendre des mesures garantissant les droits et intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes conformément au droit international et à la loi locale. Un rapport sur le traitement de l'affaire devra être soumis au Premier ministre avant le 5 août 2023.



Pour l'instant, il est nécessaire de demander aux EAU de prendre des mesures d'urgence pour protéger un conteneur d'anis étoilé d'une entreprise vietnamienne au port de Jebel Ali.



Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec l'Association du poivre du Vietnam et les organes de représentation du Vietnam à l'étranger, recommande aux entreprises de fournir régulièrement des informations aux autorités compétentes pour vérifier et évaluer attentivement les partenaires étrangers avant de conclure des accords commerciaux, afin de prévenir les risques en cas de litige ou de fraude présumée.



De plus, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec les autres ministères et secteurs concernés, encourage l'établissement rapide d'associations entre les exportateurs vietnamiens de produits agricoles et les importateurs et distributeurs des EAU. -VNA