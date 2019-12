Quang Ninh, 4 décembre (VNA) - Dans le cadre de la Journée nationale des start-up, de l'innovation et de la créativité du Vietnam (Techfest Vietnam) 2019, dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh, ont eu lieu le 4 décembre des forums portant sur les ressources humaines de start-up et d’innovation pour le commerce, la logistique, le fondement numérique…

Selon les experts, le marché commercial électronique du Vietnam est très prometteur et est prévu de se développer fortement dans le futur. C’est l’opportunité pour les entreprises de start-up du Vietnam de chercher les opportunités d’affaires.

A propos des services logistiques, Nguyen The Quang, chef adjoint du Département du commerce électronique et de l’économie numérique, a estimé que les entreprises vietnamiennes devaient appliquer davantage les sciences et technologies pour améliorer la compétitivité, la qualité de la logistique et réduire le prix de ses services.

Techfest Vietnam 2019 se déroule du 4 au 6 décembre, attirant 6.000 délégués, dont 800 entrepreneurs de start-up, 300 investisseurs, 300 représentants de groupes économiques, d’organisations et experts... venus de 50 pays et territoires.

Dans le cadre de cet événement, ont lieu 18 séminaires concernant la start-up et l’innovation dans divers domaines, les liens d’investissement entre investisseurs et entrepreneurs, outre les échanges de vue et les rencontres sur le même sujet, les expositions, la cérémonie d’honorer les start-up modèles... -VNA