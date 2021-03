Ekwegbalu James Nzube lors de son procès. Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) - Le tribunal populaire de la province méridionale de Tay Ninh a condamné à mort, par jugement du 2 mars, Ekwegbalu James Nzube, né en 1976, de nationalité nigériane, pour trafic de drogue.

Selon l'acte d'accusation, Ekwegbalu James Nzube a été arrêté, à 20h00 le 30 juillet 2020, en train d'entrer illégalement au Vietnam depuis le Cambodge par des gardes-frontières à la borne frontière N° 170/3 dans la commune Loi Thuan, district de Ben Cau, province de Tay Ninh.

Quatre paquets contenant près de quatre kilogrammes de cristaux blancs, confirmés plus tard comme de la méthamphétamine, ont été retrouvés dans ses bagages. James Nzube a avoué qu'il avait été embauché par un autre Nigérian, nommé Jone, avec 2.000 dollars pour transporter de drogue du Cambodge au Vietnam.

Ekwegbalu James Nzube est entré à Ho Chi Minh-Ville via l'aéroport international de Tan Son Nhat le 13 mars 2020 et a séjourné à l'hôtel Hoa Hong dans la rue To Ky, quartier Trung My Tay, 12e arrondissement. Jone a demandé à Ekwegbalu James Nzube de se rendre au Cambodge pour transporter de la drogue au Vietnam. -VNA