Tay Ninh, 6 novembre (VNA) - Le commandement des gardes-frontières de la province méridionale de Tay Ninh a offert le 4 novembre, des cadeaux aux gardes-frontières de la province cambodgienne de Tbong Khmum en soutien à leurs tâches de protection des frontières et de prévention et de contrôle du COVID-19.

Photo : VNA



Chacun des trois cadeaux présentés vaut 50 millions de dongs (2.202 dollars).



Le même jour, le commandement a remis trois autres cadeaux de la même valeur aux gardes-frontières de la province cambodgienne de Srey Veng.



S'exprimant lors de ces cérémonies de remise, le colonel Le Hong Vuong, commandant du commandement, a déclaré que les cadeaux visent à atténuer les difficultés rencontrées par les forces dans leurs opérations de prévention de la pandémie.



Le Hong Vuong a noté récemment, en raison de COVID-19, la force frontalière de la province de Tay Ninh n'a pas eu beaucoup d'occasions de rencontrer et d'interagir avec leurs homologues cambodgiens, mais leur solidarité a été bien maintenue.



Il a déclaré qu'ils avaient travaillé en étroite collaboration pour gérer et protéger la frontière et lutter contre toutes sortes de crimes, en empêchant en particulier efficacement les activités d'entrée et de sortie illégales et la propagation de l'épidémie à travers la frontière.



Le responsable a affirmé qu'une telle coopération devrait être soutenue et encouragée dans le temps à venir pour construire une frontière de paix et d'amitié et pour surmonter ensemble la pandémie.- VNA

source