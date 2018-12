Hanoi, 21 décembre (VNA) - Le Comité antidumping indonésien (KADI) a officiellement annoncé sa conclusion finale la prorogation de l’application des taxes antidumping sur les importations de films en polypropylène orienté biaxialement (BOPP) en provenance de Thaïlande et du Vietnam.



En conséquence, KADI a décidé de continuer à appliquer le niveau de taxe antidumping de 3,9% sur les produits en provenance du Vietnam pour une période supplémentaire de cinq ans.



Selon le Département de la défense commerciale du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, les produits faisant l'objet de ces enquêtes sont des films BOPP importés du Vietnam et de Thaïlande, portant les codes SH 3920.20.10, 3920.20.99 et 3920.20.91.



Auparavant, KADI avait ouvert une enquête antidumping sur les films vietnamiens BOPP en 2015. Le 12 décembre 2017, KADI avait procédé au réexamen des mesures afin de décider de maintenir ou non des mesures antidumping. –VNA