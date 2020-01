L’ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh. Photo: VNA



Moscou (VNA) – Une table ronde sur les 70 ans de la coopération Vietnam – Russie a eu lieu le 20 janvier à Moscou, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et des Années croisées de l'amitié Vietnam-Russie 2019-2020.

Organisée par le Centre de recherche sur le Vietnam et l'ASEAN relevant de l'Institut d'Extrême-Orient, cette table ronde a attiré la participation de nombreux chercheurs et spécialistes des deux pays.

Sergei Lyzyanin de l'Institut d'Extrême-Orient a affirmé que le thème de cet événement était aussi le thème des relations russo-vietnamiennes cette année. Le Vietnam est un ami fiable de longue date de la Russie dans la région, mais aussi dans le monde, a-t-il souligné.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh a insisté sur l’importance de l’établissement des relations diplomatiques entre l'ex-Union soviétique (URSS) et le Vietnam il y a 70 ans, le considérant comme un grand soutien accordé au Président Ho Chi Minh et à la République démocratique du Vietnam à ce moment-là.

La table ronde a couvert divers aspects des relations russo – vietnamiennes, notamment le processus d'établissement du partenariat stratégique entre la Russie et le Vietnam, la coopération bilatérale dans le secteur militaire, politique et dans l’information ; les relations commerciales, économiques et l’immigration ; la coopération scientifique, technologique et culturelle.



Les 18 interventions présentées ont analysé les avantages et les lacunes à surmonter pour promouvoir les relations russo-vietnamiennes, tout en proposant des initiatives pour rapprocher davantage les deux pays. -VNA