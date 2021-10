Des participants de la table ronde. Photo : VNA



Alger (VNA) – Une table ronde sur l’économie et le commerce extérieur du Vietnam a eu lieu le 25 octobre en Algérie, à la fois en distanciel et en présentiel.



L’événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam et le Centre algérien de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement (CREAD). Il a réuni une cinquantaine d’économistes et représentants de différents ministères algériens, ainsi que de cadres de l’ambassade du Vietnam.



Lors de la table ronde, le conseiller au commerce du Vietnam en Algérie, Hoang Duc Nhuan, a présenté aux participants le panorama socio-économique de son pays, notamment une croissance économique moyenne de 6,8% pendant la période 2016-2019, un PIB national de 268,4 milliards de dollars en 2020, un revenu par habitant d’environ 2.786 dollars en 2020… Il a également insisté sur un montant de 38,02 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE) en 2019, un record depuis 10 ans. Concernant le commerce extérieur, il a souligné que même dans le contexte de COVID-19, l’import-export du Vietnam avait toujours atteint 543,9 milliards de dollars, outre la signature par le Vietnam de plusieurs accords de libre-échange.



Le directeur de CREAD, Moundir Lasasssi, a déclaré que les réalisations et les enseignements tirés par le Vietnam lors de son processus de développement économique étaient des expériences précieuses pour l'Algérie. Il a déclaré espérer que dans un avenir proche, CREAD continuerait à se coordonner avec les agences vietnamiennes concernées pour organiser des séminaires et programmes de coopération afin d’étudier plus profondément les expériences du Vietnam en matière de développement économique. -VNA