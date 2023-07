Panorama de la table ronde. Photo: VNA



Rome (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Italie a organisé le 30 juin une table ronde intitulée "Présentation de la théorie sur la voie du Vietnam vers le socialisme", dans le cadre de l’Année Vietnam-Italie 2023, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.L’événement a vu la participation, entre autres, du professeur agrégé et docteur Pham Van Linh, vice-président du Conseil théorique central, du secrétaire général du Parti communiste italien, Mauro Alboresi, et d’un représentant de la maison d’édition Anteo Edizioni qui effectue la traduction pour la publication d’un recueil de discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.Selon l’ambassadeur vietnamien en Italie, Duong Hai Hung, Le séminaire avait une signification importante pour améliorer la compréhension sur le Vietnam et contribuer au développement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et l'Italie.Lors de la table ronde, le professeur agrégé et docteur Pham Van Linh a présenté la voie vers le socialisme au Vietnam et ses acquis socio-économiques, dont une croissance économique moyenne d’environ 7% au cours des 40 dernières années, un PIB de 400 milliards de dollars et un revenu par habitant de 4.100 dollars en 2022.Plusieurs participants ont déclaré apprécier les réalisations du Vietnam. Le secrétaire général du Parti communiste italien, Mauro Alboresi, a hautement apprécié les résultats du 13e Congrès national du PCV et le développement socio-économique du pays. Selon lui, la voie du Vietnam vers le socialisme contribue également à renforcer son prestige sur la scène internationale.-VNA