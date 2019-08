Le secrétaire général de l'ASEAN Lim Jock Hoi (2e de droite à gauche) et le vice-ministre des AE Nguyen Quoc Dung (centre). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Lim Jock Hoi, a apprécié les contributions du Vietnam en faveur du bloc régional ces derniers temps, et souligné la position et le rôle du pays tant sur la scène régionale qu'internationale, lors d'une table ronde organisée lundi à Hanoï par le ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE).

Appréciant le rôle du Vietnam en tant que président de l'ASEAN 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021, Lim Jock Hoi a affirmé que le secrétariat de l'ASEAN et lui-même s'efforceraient d'aider la présidence du bloc à renforcer et à mettre en œuvre avec succès les objectifs fixés.

Le vice-ministre vietnamien des AE, Nguyen Quoc Dung, qui dirige également la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM ASEAN), a souligné la nécessité de renforcer les échanges, de collaborer entre les organes au sein de l'ASEAN, entre le secrétariat de l'ASEAN et les organes concernés de la présidence, afin de mettre en œuvre efficacement les conventions et plans de coopération de l'ASEAN.

Nguyen Quoc Dung a affirmé que le Vietnam continuerait d'accélérer la vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2025, de consolider les liens de solidarité entre les États membres et d'améliorer la capacité d'adaptation et l'efficacité des activités de ce bloc.

Des représentants de la communauté d'entreprises ont donné des propositions concernant l'accès aux informations sur le marché de l'ASEAN, l'assistance aux jeunes entreprises, la formation des ressources humaines, etc. -VNA