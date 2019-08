Panorama de la table ronde. Photo : VNA



An Giang (VNA) – Une table ronde sur la coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans la garantie de la sécurité et de l’ordre social dans les zones frontalières a eu lieu le 27 août dans la ville de Chau Doc, province vietnamienne d’An Giang (Sud).

Cette table ronde a été organisée par le commandement des Garde-frontières du Vietnam et le ministère cambodgien de la Défense, dans le cadre du Programme d’échange d’amitié frontalière Vietnam-Cambodge 2019.

Etaient présents le général de division Hoang Xuan Chien, commandant des Garde-frontières du Vietnam ; le général d’armée Hun Manet, commandant de l'armée cambodgienne d'infanterie ; le général d’armée Sao Sokha, commandant de la police militaire du Cambodge ; le général d’armée Teng Soun, directeur général adjoint du Département général de la police nationale du Cambodge ; le général d’armée Pin Piseth, directeur général adjoint du Département général de l’immigration du Cambodge ; le général d’armée Siek Socheat, directeur des frontières du commandement général de l’Armée royale du Cambodge.

Lors de la table ronde, les deux parties ont insisté sur la nécessité de continuer de soutenir la délimitation et le bornage de la frontière commune et d’y participer activement, pour que ce travail soit accompli rapidement selon le plan fixé par les deux gouvernements. Elles ont également jugé important de protéger les résultats déjà obtenus dans ce domaine, pour garantir la paix, la stabilité, l’amitié, la coopération au développement sur la frontière commune.

Les deux parties ont convenu de coopérer étroitement afin de traiter les problèmes surgissant dans un esprit amical et coopératif, de ne pas laisser les forces hostiles détruire l’amitié Vietnam-Cambodge. Elles ont également décidé de collaborer strictement dans la lutte contre la criminalité, ainsi que dans la recherche et le secourisme dans les zones frontalières en cas nécessaire. Elles se sont en outre engagées à favoriser les échanges entre habitants, à organiser des programmes d’échange d’amitié frontalière pour renforcer la solidarité, la compréhension et la confiance mutuelles.

Le soir du même jour, le vice-ministre vietnamien de la Défense Nguyen Chi Vinh a reçu la délégation du ministère cambodgien de la Défense.

Dans le cadre du Programme d’échange d’amitié frontalière Vietnam-Cambodge 2019, des médicaments gratuits ont été distribués à des habitants de la province vietnamienne d’An Giang et des provinces cambodgiennes de Takeo et de Kandal. Des bourses d’études et des bœufs ont également été remis à des personnes nécessiteuses. -VNA