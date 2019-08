Phnom Penh (VNA) – Sur invitation du Bureau du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), une délégation du Bureau du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par le secrétaire et chef du Bureau du CC du PCV, Nguyen Van Nen, effectue une visite de travail du 18 au 20 août au Cambodge.

Ce lundi 19 août, à Phnom Penh, le dirigeant vietnamien a été reçu par le président du PPC et Premier ministre du Cambodge, Samdech Techo Hunsen et le vice-président du PPC et président du Sénat du Cambodge, Samdech SayChhum.

Il a affirmé que, dans n’importe quelle situation, le Vietnam développera les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale, stable et durable avec le Cambodge, pour la prospérité de chaque pays.



Le responsable vietnamien a exprimé sa conviction qu'avec la politique de paix, d'indépendance, de neutralisme, de coopération et de développement, le Cambodge continuerait à obtenir de meilleurs résultats dans la mise en œuvre de la quatrième étape de la stratégie de développement du Quadrilatère.



Il a également informé les dirigeants cambodgiens de la situation du Vietnam et échangé avec eux sur le travail conjoint entre les deux parties.



Les dirigeants cambodgiens ont estimé que, sous la direction du Parti, le peuple vietnamien récolterait davantage de succès lors de son processus de renouvellement et atteindrait les objectifs fixés par le 12e Congrès national du Parti.



Ils ont souligné l'importance des liens entre les deux pays et les localités frontalières et se sont félicités des résultats de la démarcation de la frontière commune et de la pose des bornes entre les deux pays durant ces dernières années.



Ils ont remercié le Vietnam d'avoir accordé une aide précieuse, rapide et efficace au Cambodge pour la libération nationale, aidant le peuple cambodgien à sortir du régime génocidaire et à développer le pays.



Ils ont suggéré que les deux bureaux du CC du Parti coopéraient étroitement et renforçaient le partage d'expériences en matière d’édification du Parti, tout en affirmant que le Cambodge ferait de son mieux pour resserrer les liens avec le Vietnam.



Le même jour, Nguyen Van Nen s'est entretenu avec Mom Xarin, chef du Bureau du CC du PPC. Ils ont discuté de la coopération future entre les deux bureaux et se sont engagés à resserrer leur collaboration pour concrétiser les accords conclus entre les dirigeants de deux pays.



Au Cambodge, la délégation vietnamienne a visité le groupe de caoutchouc du Vietnam et des sites culturels et historiques du pays. -VNA