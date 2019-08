Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (gauche) et le Premier ministre cambodgien Hun Sen (Photo: VNA)



Phnom Penh, 20 août (VNA) - Le Vietnam accorde toujours les ressources nécessaires pour soutenir le Cambodge dans divers domaines, notamment le développement de la main-d'œuvre, d'infrastructures et de services sociaux de haute qualité.



C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, lors d'une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien Hun Sen, à Phnom Penh le 20 août.



Il a mis en exergue la coopération étroite entre les localités vietnamiennes et cambodgiennes, qui contribue à l’amitié traditionnelle des deux nations.



Hun Sen a exprimé sa satisfaction devant les résultats de la collaboration entre les deux pays et a salué les efforts déployés par les deux ministères des Affaires étrangères et les agences compétentes pour maintenir le mécanisme de Comité mixte Vietnam-Cambodge afin de stimuler les échanges et la compréhension mutuelle, ainsi que de lever rapidement les obstacles à la coopération bilatérale.

Le Premier ministre cambodgien a également salué l’achèvement par les deux parties de 84% du travail de la démarcation sur la terre ferme, parvenant à la signature officielle dans les temps à venir.



Il a affirmé que le Cambodge valorisait toujours l’assistance et la coopération du Vietnam et invitait les entreprises vietnamiennes à investir dans le pays, ajoutant que son pays n’épargnait aucun effort pour faciliter les opérations des investisseurs étrangers, dont vietnamiens.



Parlant de documents légaux relatifs aux Cambodgiens d'origine vietnamienne, Hun Sen a déclaré que le gouvernement cambodgien voulait que la communauté ait une vie stable et serve de pont entre les deux nations. -VNA