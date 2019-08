Les vice-Premiers ministres Pham Binh Minh (gauche) et Prak Sokhonn (droite) signent des documents de la 17e session du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération dans l’économie, la culture, les sciences et techniques. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) – La 17e session du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération dans l’économie, la culture, les sciences et techniques a eu lieu le 21 août à Phnom Penh.

Cet événement a été co-présidé par le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et du vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn.

Les deux parties ont constaté que depuis la 16e session du Comité en mai 2018, les relations bilatérale avaient continué de se développer à travers les visites et rencontres de haut niveau, les divers mécanismes de coopération et les célébrations marquant le 40e anniversaire du renversement du régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979). A cette occasion, le vice-Premier ministre Prak Sokhonn a adressé ses sincères remerciements au Vietnam pour ses aides pendant la lutte d’hier contre le régime génocidaire et dans le développement national d’aujourd’hui.

Les deux parties ont discuté des orientations et mesures pour lever les obstacles et améliorer l’efficacité de leur coopération dans divers domaines. Elles ont convenu de mieux favoriser leurs relations dans l’économie et le commerce, de continuer de consolider et de développer la coopération bilatérale dans la sécurité et la défense, les transports, l’industrie minière et l’énergie, l’agriculture, la sylviculture, l’information, la santé, l’emploi et les affaires sociales, la culture, le tourisme, l’environnement…

La partie cambodgienne a remercié le Vietnam qui s’est déclaré prêt à l’assister dans la formation du personnel pour les secteurs des technologies, des sciences et des techniques. Elle l’a également remercié pour avoir augmenté ses ventes d’électricité de 50 MW pour aider le Cambodge à réduire la pénurie d’électricité dans la saison sèche.

Les deux parties ont décidé d’accélérer les travaux pour accomplir les projets du marché frontalier exemplaire dans la province cambodgienne de Tbong Khmum et d’un collège à Mondulkiri en 2019. Elles se sont en outre engagées à signer des conventions sur le financement de la construction de certains ouvrages au Cambodge, dont des bâtiments de travail pour le secrétariat et des commissions de l’Assemblée nationale cambodgienne.

Le Vietnam et le Cambodge ont convenu de prendre diverses mesures pour faire de la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement un secteur important des relations bilatérales. Ils ont décidé de favoriser le commerce frontalier en modernisant les infrastructures des zones frontalières, de créer des conditions favorables aux entreprises des deux pays pour qu’elles puissent mener des investissements à long terme au Cambodge et au Vietnam.

Les deux parties ont déclaré apprécier les efforts des organes compétents pour parachever et signer deux documents juridiques afin de reconnaître les travaux déjà accomplis en termes de délimitation et de bornage de la frontière terrestre commune, en vue de garantir la paix, l’amitié, la coopération et le développement dans les zones frontalières.

Préoccupées par la baisse du niveau du Mékong, elles ont souligné l’importance de la collaboration étroite avec les pays de la sub-région du Mékong en vue de promouvoir l’utilisation durable et efficace des ressources d’eau de ce fleuve, notamment l’importance du partage d’informations et de données, des évaluations et des consultations concernant les ouvrages hydroélectriques construits sur le cours principal du Mékong.

Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement avec le Laos pour promouvoir la coopération au sein du Triangle de Développement, chercher à attirer davantage d’aides financières de la part des partenaries de développement et des institutions financières internationales pour un développement durable.

Les deux parties ont affirmé coopérer étroitement en 2020, année où le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN et commencera son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021, et où le Cambodge sera le pays hôte du 13e Sommet de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe).

Pham Binh Minh et Prak Sokhonn ont enfin signé un procès-verbal qui prévoit des programmes de coopération détaillés dans 28 secteurs. Les deux vice-Premiers ministres se sont déclarés convaincus que ce document contribuerait au développement continu des relations bilatérales dans les temps à venir. -VNA