Hanoi (VNA) - A la veille de la cérémonie de célébration du 110e anniversaire du président du Conseil d'État, Vo Chi Công, le président Nguyên Xuân Phuc et les dirigeants du Parti et de l'État ont visité et offert samedi après-midi, 6 août, des cadeaux aux familles typiques bénéficiant des politiques sociales de la province de Quang Nam et ont offert de l'encens dans la zone commémorative du président du Conseil d'État Vo Chi Công dans l'hameau de Kuong My, commune de Tam Xuân du district de Nui Thanh.

Le président Nguyên Xuân Phuc rend hommage à Vo Chi Công, président du Conseil d’Etat de 1987 à 1992. Photo: VNA

À cette occasion, le 7 août, un symposium sur le thème « Vo Chi Công, leader exceptionnel du Parti et de la Révolution vietnamienne » a eu lieu à Tam Ky, chef-lieu de la province de Quang Nam (Centre).

Lors du symposium sur le thème «Vo Chi Công, leader exceptionnel du Parti et de la Révolution vietnamienne». Photo : VNA



Plus de 40 interventions ont mis en lumière les contributions de Vo Chi Công, un révolutionnaire et un dirigeant exceptionnel du Vietnam, à l’œuvre de la défense et du développement du pays.

Pour Nguyên Xuân Thang, directeur de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh, président du Conseil théorique central, Vo Chi Công était un dirigeant simple, humble et proche de la population. C’est un exemple à suivre pour la génération future.



Ce samedi soir, la cérémonie de célébration du 110e anniversaire du président Vo Chi Công aura lieu dans la province de Quang Nam, sa province natale.

Vo Chi Công, de son vrai nom est Vo Toan, est né le 7 août 1912 dans la commune de Tam Xuan, district de Tam Ky, province de Quang Nam-Da Nang (aujourd'hui province de Quang Nam).



Engagé dans la Révolution vietnamienne depuis 1930, il est devenu membre du Parti communiste indochinois - aujourd'hui Parti communiste du Vietnam - en mai 1935, et a été successivement membre du Bureau politique, membre du Secrétariat du PCV, président du Conseil d'Etat, président du Conseil de défense nationale, vice-Premier ministre, conseiller du CC du PCV, et député des 6e, 7e et 8e législatures de l'Assemblée nationale.- VNA