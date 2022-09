Spectacle de danse du tambour du Vietnam pour promouvoir la culture de l'ASEAN au Mexique. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Secrétariat de l'ASEAN a organisé le 22 septembre un symposium sur "l'identité de l'ASEAN et le renforcement de la coopération ASEAN-République de Corée : présent et au-delà". L’évènement s'est tenue en présentiel en Indonésie avec la participation des 10 pays de l'ASEAN et du Secrétariat de l'ASEAN, et aussi en ligne avec des délégués des pays de l'ASEAN et de la République de Corée.

Du Vietnam, Trieu Minh Long, directeur du Département de la coopération internationale, ministère de l'Information et de la Communication, vice-président de la conférence des hauts fonctionnaires chargés de l'information de l'ASEAN (SOMRI), y a participé.

S'exprimant à cette occasion, il a souligné : "L'ASEAN est maintenant devenue l'une des régions les plus prospères. L'ASEAN est le symbole de la solidarité et d'une communauté de paix, de prospérité et de responsabilité. Il est important de nourrir son identité, en maximisant les opportunités grâce à l'information et au progrès technologiques ainsi qu'aux médias sociaux".

Pour le secteur de l'information, Trieu Minh Long a déclaré que la promotion de l'identité était une tâche difficile mais aussi une grande opportunité pour l’ASEAN de mener plus d'initiatives, de profiter de la technologie numérique pour présenter sa vision, sur les trois plans suivants.

Sur le plan de connaissances, les plateformes numériques faciliteront l'accès à l'information pour les événements populaires dans les zones reculées. L'accès à Internet est omniprésent dans toute la région. Le portail du Secrétariat de l'ASEAN et le portail national de chaque État membre de l'ASEAN devraient être la principale source d'informations pour le programme de communication sur l'identité de l'ASEAN.

Sur le plan de couverture, l'ASEAN est reconnue comme l'un des blocs régionaux les plus performants en raison de son rôle important dans le développement d'une communauté de paix et de prospérité. La promotion des valeurs et de la culture de l'ASEAN devra être privilégiée. Davantage de ressources doivent être allouées à la production et à la diffusion de contenu numérique du bloc régional.

En termes de valeurs, les compétences et les connaissances numériques peuvent également autonomiser les gens et leur permettre de contribuer à l'identité de l'ASEAN. Les jeunes générations, grâce aux plateformes numériques, peuvent être plus engagés et responsables. Les responsables des secteurs de l'information et du numérique devront travailler de manière plus proactive pour accélérer ce processus.

Trieu Minh Long a hautement apprécié les efforts du Secrétariat de l'ASEAN dans l'organisation de ce symposium et a remercié ses collègues sud-coréens pour avoir partagé leurs points de vue et leurs expériences.

Lors de l’événement, les délégués se sont concentrés sur les sujets suivants : élever la prise de conscience sur l'ASEAN et son identité après 55 ans ; renforcer l'identité de l'ASEAN à travers la coopération ; Quelle est l'identité de l'ASEAN ? Rêves et aspirations... -VNA