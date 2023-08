Panorama du symposium. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un symposium national sur le rôle du crédit de politique sociale dans la garantie de la sécurité sociale a eu lieu le 16 août à Hanoï.



L’événement a été organisé par la Banque des politiques sociales, en collaboration avec l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh.



Le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, également président du Conseil théorique central ; la gouverneur de la Banque d’Etat, Nguyen Thi Hong, également présidente du conseil d’administration de la Banque des politiques sociales, y ont participé.



Lors du symposium, Nguyen Xuan Thang a affirmé que le crédit de politique sociale était l'un des « piliers » des politiques du Parti et de l'État visant à réduire la pauvreté et à assurer la sécurité sociale dans le processus de « Doi Moi » (Renouveau).

Le professeur et docteur Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, également président du Conseil théorique central, lors du symposium. Photo: VNA

Il s'agit d'une politique visant à répondre aux aspirations de la population, en particulier les gens à faible revenu, qui ne sont pas éligible aux prêts des banques commerciales, pour assurer les subsistances et le développement de la population, a-t-il souligné, ajoutant que le crédit de politique sociale avait apporté des résultats pratiques et était largement apprécié de la population et de la communauté internationale.



Depuis des années, le Il s'agit d'une politique visant à répondre aux aspirations de la population, en particulier les gens à faible revenu, qui ne sont pas éligible aux prêts des banques commerciales, pour assurer les subsistances et le développement de la population, a-t-il souligné, ajoutant que le crédit de politique sociale avait apporté des résultats pratiques et était largement apprécié de la population et de la communauté internationale.Depuis des années, le crédit de politique sociale a contribué à assurer la sécurité sociale dans les localités, en particulier dans les zones rurales, éloignées, frontalières et les régions peuplées de groupes ethniques, aidant à ramener le taux de ménages pauvres du Vietnam à 4,3% en 2022, contre près de 60% pendant les années 1990.



Selon Duong Quyet Thang, directeur général de la Banque des politiques sociales, au cours des 20 dernières années, le crédit de politique sociale a aidé plus de 6,5 millions de ménages à surmonter le seuil de pauvreté, à contribué à créer des emplois pour plus de 6,2 millions de travailleurs…



Lors du séminaire, les participants ont discuté des difficultés dans la mise en œuvre du crédit de politique sociale et des réglementations en vigueur, cherchant à améliorer l'efficacité de la Banque des politiques sociales dans les temps à venir.-VNA