Vo Van Thuong, permanent du Secrétariat du CC du Parti, s'exprime lors du symposium. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Ayant pour thème «Renforcer la moralité révolutionnaire, anéantir l'individualisme et suivre l’exemple moral et le mode de vie du Président Hô Chi Minh», le symposium national a eu lieu le 12 mai à Hanoï.

Il s’agit d’une activité significative pour célébrer le 132e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (le 19 mai 1890 – le 19 mai 2022), le 53e anniversaire de l'œuvre de l'Oncle Hô "Renforcer la moralité révolutionnaire, anéantir l'individualisme", le 15e anniversaire de la création de l'organisation du Parti du Bloc des organes du ressort central et le 15e anniversaire de la création de l'organisation du Parti du Bloc des entreprises du ressort central.

Dans son discours, Vo Van Thuong, permanent du Secrétariat du CC du Parti, a parlé notamment de l’édification du Parti communiste vietnamien, sans oublier à avancer des recommandations pour renforcer la morale révolutionnaire et éradiquer l'individualisme, en prenant appui sur la pensée, l’exemple moral et le mode de vie du Président Hô Chi Minh.

Il a souligné la nécessité de lutter résolument contre l'individualisme, de résister à toute tentation et de cultiver la moralité révolutionnaire tout au long de la vie.

En vue de répondre aux exigences de la cause révolutionnaire dans la nouvelle période, il a exhorté à promouvoir davantage les bonnes traditions du Parti, et de veiller à ce que le Parti soit véritablement sain et puissant, et capable de conduire le pays à surmonter toutes les difficultés et à se développer de plus en plus.

Il a mis l'accent sur la promotion de la discipline au sein du Parti ; le renforcement du contrôle et de la supervision, en association avec la réforme des méthodes de leadership ; le traitement strict des violations pour soutenir l'éducation morale révolutionnaire et favoriser l'autocritique et la critique.

Cet événement a été co-organisé par l'organisation du Parti du Bloc des organes du ressort central, l'organisation du Parti du Bloc des entreprises du ressort central, La Revue Communiste, le Journal « Nhân Dân » -VNA.