Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé le 17 février un message de sympathie à son homologue néo-zélandais Chris Hipkins pour les pertes humaines et matérielles causées par le cyclone Gabrielle qui a frappé le pays en début de semaine.

Après le passage du cyclone Gabrielle, 5 morts ont déjà été retrouvés. Photo : Xinhua/VNA

Après le passage du cyclone Gabrielle, 5 morts ont déjà été retrouvés, mais le bilan pourrait encore s'alourdir, selon les autorités, mercredi 15 février.

Plus de 100 000 foyers étaient toujours sans électricité sur l'île du Nord, où vivent plus des trois quarts des cinq millions d'habitants du pays. Plus de 10.000 personnes ont été déplacées. Beaucoup d'entre elles attendent des nouvelles de leurs proches. Selon la police, 1 400 personnes sont toujours injoignables. - VNA