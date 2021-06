A l'aéroport de Tan Son Nhat, à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Quang Binh (VNA) - Le ministère des Transports vient de publier un document sur la suspension des vols reliant Dong Hoi, province de Quang Binh à Ho Chi Minh-Ville, dans les deux sens, depuis le 23 juin, sur proposition du Comité populaire provincial jusqu'à nouvel ordre.

L'Administration de l'aviation civile du Vietnam doit informer rapidement de cette nouvelle les compagnies aériennes du Vietnam, les organes et unités concernés.

En outre, l'Administration de l'aviation civile du Vietnam collaborera avec le Département de la santé du ministère des Transports et les unités concernées du Comité populaire de la province de Quang Binh pour surveiller la situation pandémique et procéder à d'éventuels ajustements sur l'exploitation de services de transport aérien.

Début juin, le ministère des Transports a également suspendu provisoirement les vols entre les aéroports de Cat Bi, Van Don et Pleiku et celui de Tan Son Nhat (Ho Chi Minh-Ville) pour prévenir la pandémie de COVID-19, sur proposition de la ville de Hai Phong, des provinces de Quang Ninh et Gia Lai. -VNA