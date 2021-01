Désinfection des bagages de personnes entrées illégalement au Vietnam (Source: VNA)

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de demander de suspendre temporairement les vols vers le Vietnam en provenance des pays et territoires touchés par la nouvelle variante du SARS-CoV-2 dont le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud.

Selon la directive No 01 CT-TTg le 5 janvier sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, le Premier ministre a confié le ministère des Affaires étrangères la tâche de collaborer avec ceux de la Santé et des Transports pour identifier les pays touchés par la nouvelle variante du SARS-CoV-2.

Le Premier ministre a également demandé au ministère de la Défense de collaborer avec celui de la Sécurité publique, et le Comité populaire des provinces frontalières pour resserrer la gestion de la frontière, d'empêcher strictement les entrées illégales.

Le ministère de la Défense et les Comités populaires des villes et provinces du ressort central devraient maintenir une surveillance étroite de toutes les personnes entrant au Vietnam et assurer la quarantaine concentrée de 14 jours et une surveillance médicale stricte après cette quarantaine.

Le 18 décembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu'une nouvelle variante du virus SARS-CoV-2 avait été détectée au Royaume-Uni, avec une capacité de se transmettre "jusqu'à 70 % plus facilement". Au 3 janvier, 34 pays seraient touchés par cette nouvelle souche.

Plus de 40 pays ont imposé des restrictions d'entrée, des fermetures de frontières et des interdictions des vols desservant le Royaume-Uni et les pays touchés par cette nouvelle souche pour éviter la propagation. Le Vietnam a également découvert une personne de retour du Royaume-Uni infectée par cette nouvelle variante du coronavirus. -VNA