Un temple désert à cause du coronavirus. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Les lieux de culte dans la ville de Chi Linh (province de Hai Duong) et à Dong Trieu (province de Quang Ninh) doivent suspendre tous les rassemblements religieux de nombreuses de personnes. Le port du masque est obligatoire dans ces lieux de culte.

Dans un document publié le 29 janvier, le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’au Vietnam, du 27 janvier au 29 janvier à 06h00, 87 cas de transmission intracommunautaire du coronavirus avaient été détectés. A l’approche du Nouvel An lunaire, plusieurs événements sont prévus dans les lieux de culte, réunissant nombre de personnes.

Devant cette situation, le ministère de l’Intérieur a demandé aux lieux de culte à Chi Linh et Dong Trieu d’appliquer strictement la directive 16/CT-TTg du Premier ministre sur les mesures d’urgence pour prévenir et contrôler le COVID-19, pendant 21 jours, depuis le 28 janvier à partir de 12h00. Les religieux, les dignitaires, les subordonnés, ne quittent leur domicile, leurs lieux de culte qu’en cas de nécessité absolue (se ravitailler en nourriture et en médicaments et d'autres urgences). Il est impératif d’assurer une distanciation physique de 2 mètres dans les lieux de culte. -VNA