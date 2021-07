Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam vient de publier une dépêche expresse demandant aux compagnies aériennes nationales d'arrêter les exploitations des vols de passagers à destination et en provenance des aéroports des localités du Sud appliquant la distanciation sociale à partir du 19 juillet pour freiner la propagation du coronavirus.



En conséquence, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a demandé l'arrêt de tous les vols de passagers à destination et en provenance de Con Dao (Ba Ria - Vung Tau), Ca Mau et Rach Gia (Kien Giang). L'arrêt du vol s'applique du 19 juillet à 00h00 à la fin du 1er août 2021.

Cependant, certains vols passagers sont opérés à une fréquence minimale, notamment la ligne Phu Quoc - Hanoï avec un vol quotidien, la ligne Can Tho - Hanoï, avec un vol quotidien.

Pour la ligne Ho Chi Minh Ville – Hanoï, les opérateurs exploitent une fréquence et une charge d'approvisionnement de 1.700 places/aller ou retour/jour et celle de Ho Chi Minh Ville - Da Nang / Quy Nhon / Cam Ranh / Buon Ma Thuot, une fréquence d’un à deux vols/jour, ce qui équivaut à environ 200-400 sièges fournis sur chaque ligne.

Tous les passagers doivent obligatoirement avoir un certificat de test négatif au SARS-CoV-2.



Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, pour les vols cargos, les compagnies aériennes sont autorisées à exploiter sans restrictions. Les vols à des fins médicales seront envisagés sur la base de la demande des Comités populaires des villes et provinces concernées. -VNA