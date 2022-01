Hanoi (VNA) – Le Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) comprend cinq provinces : Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum et Lâm Dông. Voici les destinations incontournables de cette région attachée au Triangle de développement Vietnam - Laos - Cambodge.

Cascade de Dray Sap, province de Dak Nông. Photo : VNP

Outre "L’espace de la culture des gongs" du Tây Nguyên qui a été inscrit en 2008 par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatérielde l’humanité, cette région regorge aussi de paysages grandioses.Village des BahnarLes Bahnar sont une des trois ethnies les plus représentées au Tây Nguyên. Ils vivent principalement dans la province de Kon Tum. Dans leurs villages, les visiteurs voient de leurs propres yeux des maisons sur pilotis dont l’escalier est taillé dans un tronc d’arbre.Comme bien d’autres ethnies du Tây Nguyên, au milieu de la maison, il y a toujours un foyer allumé. C’est aussi le centre des activités quotidiennes de la famille.Maison funéraireLa maison et les statues funéraires font partie des éléments culturels propres au Tây Nguyên, notamment aux ethnies Bahnar, Êdê, Gia Rai, M’nông et Xê Dang. La maison funéraire, construite pour couvrir le tombeau, est le lieu d’organisation de la cérémonie de bo ma propre aux ethnies Gia Rai, Bahnar et Êdê. Quelques années après la mort, la cérémonie est organisée pendant deux à cinq jours, autour de la maison funéraire. C’est la dernière et la plus importante cérémonie des rites funéraires. Elle est destinée à reconduire le mort dans l’autre monde.Après les liens entre les vivants et le mort sont coupés. Les festivités expriment le grand esprit communautaire de ces groupes minoritaires. En ce qui concerne les maisons funéraires, il en existe plusieurs types. Pour les construire, on utilise trois couleurs : noir, rouge et blanc. Quant aux statues funéraires, il s’agit des œuvres sculptées les plus originales de cette région. Celles des Gia Rai et Bahnar sont les plus diversifiées.Lac To Nung