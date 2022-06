Tra Vinh (VNA) - Cồn Chim est une nouvelle attraction touristique communautaire dans la province de Tra Vinh basée sur la protection de la nature et la préservation de la culture, le charme et l'esprit de la campagne. Les visiteurs peuvent s'immerger dans la nature, déguster des plats locaux, écouter des chansons d'amour du Sud et profiter d'une vie saine en plein air./.