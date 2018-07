Une scène de la comédie musicale "Bí mật vườn Lệ Chi" (Secret du jardin Lê Chi). Photo: VOV

Hanoi (VNA) - Une Semaine de la culture vietnamienne a été organisée au sein de l’université Ritsumeikan d'Asie-Pacifique à Beppu, dans la préfecture japonaise d'Oita.



L'événement comprenait une série d'activités pour promouvoir la culture, l'art et la cuisine du Vietnam, avec des fêtes villageoises, des défilés, l’événement «Hanoï - Thang Long», des jeux folkloriques... Le point culminant fut la comédie musicale "Bí mật vườn Lệ Chi" (Secret du jardin Lê Chi).



Cet événement a rassemblé plus de 200 étudiants de différents pays, présenté au public japonais le Vietnam et sa culture à travers divers événements dont un défilé de mode de la célèbre designer Le Thi Lan Huong, de la danse royale, de la danse de soie, des arts martiaux ...



Cette semaine de la culture vietnamienne a laissé une bonne impression aux milliers d'étudiants internationaux et locaux, contribuant au renforcement des échanges entre les deux peuples et à l'approfondissement du partenariat stratégique Vietnam-Japon. - CPV/VNA