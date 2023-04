Hanoï, 7 avril (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé le 6 avril une décision approuvant la stratégie de transformation numérique du journalisme d'ici 2025, avec une vision à l'horizon 2030.

Photo d'illustration : Bao dien tu chinh phu

La transformation numérique du journalisme vise à développer des agences de presse professionnelles, humaines et modernes qui remplissent la mission de communication au service de la cause révolutionnaire du Parti et de l’œuvre de Renouveau du pays, remplissent correctement leur rôle d'orientation de l'opinion publique et garantissent fermement la souveraineté de l'information sur le cyberespace, améliorer l'expérience des lecteurs, créer de nouvelles sources de revenus et aider à promouvoir le développement de l'industrie du contenu numérique.Cette stratégie vise à ce que d'ici 2030, toutes les agences de presse aient publié leur contenu sur des plateformes numériques, avec une priorité donnée aux plateformes numériques nationales ; 90 % auront utilisé des plates-formes concentrées d'analyse et de traitement des données et appliqué l'intelligence artificielle pour optimiser les opérations ; et 100 % auront fonctionné dans le modèle de salles de rédaction convergentes et d'autres correspondant au développement scientifique et technologique dans le monde et produit du contenu conforme aux tendances des médias numériques.Les agences de presse doivent également optimiser leurs sources de revenus, 50 % d'entre elles augmentant leurs revenus d'au moins 20 %.La stratégie donne également plusieurs tâches et solutions focales pour atteindre ces objectifs.- VNA