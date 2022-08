Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - La Compagnie par actions du port de Hai Phong (CHP) a publié une annonce concernant l'application de la politique de stockage gratuit des conteneurs au port de Hai Phong lors de la Fête nationale du 2 septembre.

Ainsi, la période d'exonération est de 4 jours, du 1er au 4 septembre 2022. Cette politique sera appliquée pour les conteneurs contenant des marchandises importées des navires (à l'exception des conteneurs réfrigérés) au port de Chua Ve et au port de Tan Vu.

La politique d'exemption ci-dessus ne s'applique pas aux clients qui ne signent pas de contrat avec le port de Hai Phong.

Grâce à des solutions flexibles et créatives, des objectifs de revenus et de bénéfices du port de Hai Phong a tous deux augmenté. Plus précisément, en juillet, la CPH a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 161,704 milliards de dongs, en hausse de 5,8 % par rapport au plan fixé et de 19,3 % par rapport à la même période de l’an dernier ; son bénéfice consolidé est estimé à 42,56 milliards de dongs, en hausse de 56,5 % par rapport au plan et de 31,9 % en glissement annuel. –VNA