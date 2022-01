Photo : VNA

New Delhi (VNA) - Un séminaire en ligne visant à stimuler l'exportation de fruits du dragon (pitaya) vietnamien vers l'Inde s'est tenu le 19 janvier.

Ce séminaire a été co-organisé par l'ambassade du Vietnam en Inde, le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) et les services de l’industrie et du commerce des provinces de Binh Thuan, Tien Giang et Long An (principaux producteurs de ce fruit au Vietnam).

Lors du séminaire. Photo : VNA

Selon le directeur adjoint du Département des marchés asiatiques et africains du MIC, Do Quoc Hung, le MIC et le service commercial du Vietnam en Inde s’intéressent toujours à l'introduction de pitaya sur le marché indien, à l’assistance aux entreprises pour se connecter avec des importateurs indiens et à la promotion de ce fruit auprès des consommateurs indiens.

Afin de promouvoir la consommation de pitaya en Inde, Do Thanh Hai, ministre conseiller de l'ambassade du Vietnam en Inde a recommandé aux localités et entreprises d'élaborer des stratégies à long terme et durable pour l'exportation vers le marché indien.

Selon cet expert, il est aussi nécessaire d'établir une coordination plus étroite entre l'ambassade, le MIC et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans l'échange d'informations sur le marché, les prix, les codes des zones de plantation et des établissements d'emballage.

Binh Thuan, Long An et Tien Giang sont les trois provinces ayant la plus grande superficie de culture de fruits du dragon au Vietnam avec au total 54.900 ha. -VNA