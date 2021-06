Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le concours cherchant des startups brillantes dans la technologie de l'éducation - Edtech Vietnam 2021 - a lieu du 5 juin au 16 juillet.

Edtech Vietnam 2021 est organisé par le Centre national d'assistance aux startups innovantes (NSSC), BK-Holdings, O’Talk media, BK FUND, Novaedu, Vietnam Startup TV, YBC Start-up, sous le parrainage du ministère des Sciences et Technologies.

Le concours vise à explorer et développer des solutions technologiques et numériques au service de l’enseignement dans les instituts et universités au Vietnam.

La finale du concours se déroulera du 28 juin au 16 juillet pour désigner les lauréats prix « Edtech start-up star » et « Unitech startup star » (projet universitaire) et un lauréat du prix de l'idée créative. La valeur totale des primes seront de 210 millions de dongs (près de 10.000 dollars).

De plus, les projets de quatre équipes lauréates du deuxième prix bénéficieront d'une participation au programme d'incubateur pour jeunes entrepreneurs de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï.

Les dossiers candidatures doivent être envoyés au comité d’organisation avant le 20 juin. -VNA