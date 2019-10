Hanoi (VNA) - Le Vietnam affiche les progrès les plus importants en termes de potentiel de croissance commerciale de l’ASEAN, tirés par l’amélioration de sa préparation au commerce et de son dynamisme économique, selon l’indice de recherche Trade20 récemment publié par Standard Chartered.

La croissance du Vietnam continue d’être tirée par l’accroissement du secteur manufacturier et des exportations. Photo: tapchitaichinh.vn

Le pays doit sa vigueur accrue en matière de préparation au commerce aux améliorations apportées à l’infrastructure et à la facilité de faire des affaires, tandis que son dynamisme économique repose sur une croissance saine, en particulier en termes de volume d’exportations. Il est classé sixième parmi les 20 économies ayant le plus fort potentiel de croissance du commerce dans l’indice Trade20.Selon l’étude, les réformes économiques et politiques menées au cours des dernières décennies ont stimulé la croissance économique du Vietnam, alimentée par la vigueur de la demande intérieure et le succès à l’exportation des produits manufacturés.Le marché a des bases solides pour la croissance: il est politiquement stable, bien situé pour les chaînes d’approvisionnement mondiales et sa population est relativement jeune. Le gouvernement a tiré avantage de ces fondements, se focalisant sur les réformes économiques et la déréglementation, investissant dans le capital humain et les infrastructures et favorisant la libéralisation du commerce.L’étude suggère également que la croissance du Vietnam continuerait d’être tirée par l’accroissement du secteur manufacturier et des exportations. L’afflux de touristes et l’augmentation de la demande intérieure, appuyée par des salaires plus élevés, devraient également aider le Vietnam à maintenir sa forte croissance.Le gouvernement vietnamien a conclu nombre d’accords de libre-échange, le dernier étant l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam, qui devrait à terme éliminer 99% des droits de douane et ouvrir les marchés publics et des services.Avec les tensions commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine, les investissements directs étrangers (IDE) devraient continuer à affluer au Vietnam, alors que les entreprises étrangères chercheront d’autres destinations de fabrication à faible coût. Selon Standard Chartered, les entrées d’IDE au Vietnam resteront robustes en 2019 et 2020, atteignant près de 15 milliards de dollars.“L’ouverture économique et l’intégration du Vietnam portent leurs fruits”, a déclaré Nirukt Sapru, PDG pour le Vietnam, l’ASEAN et des marchés clusters de l’Asie du Sud de Standard Chartered. “Le pays est maintenant devenu l’économie à la croissance la plus rapide de la région; un indicateur clair des avantages qu’elle tire d’une économie ouverte”.“Avec les efforts constants du gouvernement pour améliorer sa préparation au commerce et son environnement des affaires, ainsi que pour le maintien d’importants flux d’IDE dans le pays, le Vietnam semble prêt pour une croissance plus forte des échanges commerciaux.”Reconnaissant l’importance de la numérisation dans la croissance future de l’économie, le gouvernement a proposé de numériser 50% des entreprises d’ici 2025, l’économie numérique représentant alors environ un quart du PIB du pays. Selon les prévisions de Standard Chartered, le Vietnam devrait connaître une croissance robuste à court terme, avec un PIB proche de 7%.L’indice Trade20 de Standard Chartered a examiné 66 économies à travers le monde et déterminé le potentiel de croissance du commerce de chaque marché en analysant les changements selon trois piliers également pondérés: le dynamisme économique, la préparation au commerce et la diversité des exportations. – VNA