Hanoi, 21 août (VNA) - Du 16 au 18 août, les fonds VinaCapital Foundation et Stakey Hearing Foundation ont collaboré avec l’Association de parrainage des patients pauvres, des personnes handicapées et des orphelins de la province de Lâm Dông pour offrir les appareils auditifs Starkey aux 1.000 personnes malentendantes âgées de 3 à 80 ans vivant à Lâm Dông.La valeur totale de ce programme de soutien s’élève à un million de dollars (soit 23,2 millards de dôngs). Chaque appareil a une valeur de 23 millions de dôngs.Ce programme a été mis en œuvre au Vietnam depuis 2016 par les fonds VinaCapital Foundation et Stakey Hearing Foundation avec l’aide des organisations locales, y compris les services provinciaux du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de la Santé et le fonds national pour les enfants, entre autres.À ce jour, 5 000 personnes malentendantes en ont été bénéficiaires. Le programme a pour objectif d’ici 2020 de profiter à 3.000 personnes ayant un handicap auditif dans 17 provinces. - NDEL/VNA