Moscou (VNA) - L’agence russe d’information multimédia Sputnik a estimé dans un récent article que le système politique du Vietnam fonctionnait avec efficacité dans la lutte contre la crise du coronavirus.

La doctoresse Bui Thi Liêu, du Centre de contrôle des maladies de la province de Hoa Binh (Nord) dorlote le bébé Truong An âgé de cinq mois qui vient d’achever sa période de quarantaine. Photo : VNA

Face à l’évolution complexe de la pandémie, le système politique du Vietnam s’est avéré efficace et efficient, et en même temps toutes les activités de l’administration étaient transparentes et ouvertes, ce qui a considérablement accru la confiance de la population dans les autorités compétentes dans la lutte contre la pandémie, a-t-il souligné.Ce n’est pas un hasard si l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a choisi le Vietnam comme exemple pour d’autres pays à étudier, tandis que la presse mondiale a honoré le Vietnam comme une étoile brillante dans le ciel sombre du Covid-19.Sputnik a attribué le succès du Vietnam à une réponse rapide et précoce aux risques, à une surveillance épidémiologique des contacts, à la quarantaine concentrée et au strict respect de mesures de protection.Le secret essentiel est que le gouvernement vietnamien a rapidement mis au point une stratégie nationale de lutte contre le Covid-19 et mis en œuvre cette stratégie à la lettre, a-t-il constaté.Bien qu’il y ait un manque de ressources pour mener des tests à grande échelle ou que le système des établissements de santé ne soit pas aussi bon que dans les pays plus riches, les dirigeants vietnamiens ont mobilisé le système politique et les particularités psychologiques nationales, a-t-il noté.L’agence russe a également souligné le mot d’ordre «lutter contre l’épidémie, c’est comme combattre les ennemis», le facteur «le Parti et le peuple comme un seul homme», et l’utilisation créative et efficace des médias pour la sensibilisation de la population et la communication des risques.Les mesures prises par l’Etat vietnamien ont permis d’éviter d’énormes pertes en vies humaines et de donner l’élan à la reprise économique plus tôt que d’autres pays, a-t-elle indiqué, citant la Banque mondiale qui tablait sur une croissance vietnamienne de 3% en 2020 contre une régression de 6-10% pour les pays plus riches et plus développés en Asie du Sud-Est.Ces mesures énergiques contre la pandémie ont été non seulement soutenues par tout le peuple vietnamien mais aussi appréciées par la communauté vietnamienne à l’étranger. Le Parto et l’Etat vietnamiens ont ainsi consolidé leur prestige dans la tête et le cœur de la population, a-t-il conclu. – VNA