Hanoï (VNA) - Après le succès des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), le Vietnam vise de nouveaux objectifs dans les sports pour les temps à venir.

Selon l’Administration des sports relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, au cours du second semestre 2022, elle prépare la participation aux 7es Jeux sportifs internationaux des enfants d'Asie, aux Jeux de la Francophonie, aux Jeux asiatiques 2023 (ASIAD 19), et d'autres événements sportifs.

L’Administration des Sports se concentre également sur la préparation du 9e Festival national des sports, l'organisation de 97 tournois sportifs nationaux et internationaux, et l'ouverture de quatre formations pour arbitres et entraîneurs sportifs.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles lors des grands événements sportifs internationaux, 1.442 sportifs, 295 entraîneurs, 21 experts et 31 médecins ont été convoqués pour s'entraîner dans des centres d'entraînement sportif à travers le pays.

Au cours du premier semestre 2022, le sport vietnamien a remporté 37 médailles d'or, 26 d'argent et 62 de bronze lors de différents tournois sportifs internationaux. -VNA