Hanoi (VNA) - Un spectacle musical spécial marquant le 80e anniversaire du Programme culturel du Vietnam, la première plate-forme sur la culture lancée par le Parti communiste du Vietnam, se tiendra le 28 février au soir à l’Opéra de Hanoi.

Photo: VNA

Sur le thème " Programme culturel du Vietnam - Empreintes historiques", l’événement de 70 minutes sera dirigé par le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dông et dirigé par le Département des arts de la scène.

Il verra des performances d’artistes du Théâtre d’art contemporain du Vietnam, en collaboration avec le Studio scientifique et documentaire central, l’Académie nationale de musique du Vietnam, l’Académie de danse du Vietnam, la troupe de tambours du ministère de la Sécurité publique, la troupe d’art rituel du ministère de la Défense, l’Université de la culture de Hanoï et l’Université nationale de l’éducation artistique.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a déclaré qu’il ne s’agira pas seulement d’une exposition d’art mais aussi d’un événement politique et culturel.

En 1943, en appliquant le marxisme et les directives du Parti et du dirigeant Nguyên Ai Quoc, le secrétaire général du Parti, Truong Chinh, rédigea le Plan sur la culture vietnamienne, soulignant que le contenu, la nature, l’organisation et l’orientation du développement d’une révolution culturelle ne peut être associée qu’à la révolution de libération nationale et une révolution culturelle ne peut se réaliser que lorsque la révolution politique a réussi.

Le document précise que la culture vietnamienne, faite d’idéologie, d’apprentissage et d’arts, sera libérée par la révolution démocratique et libérée des carcans et pourra rattraper la culture néo-démocratique mondiale. – VNA