Hanoi (VNA) - S&P Global Ratings a annoncé qu’elle conserve sa notation du crédit souverain du Vietnam à BB, avec une perspective stable, selon le ministère vietnamien des Finances.

Photo d’illustration : VNA

Cette décision reflète le fort potentiel de reprise de l’économie vietnamienne après une période de décélération due à la pandémie de COVID-19.L’agence de notation a évalué que les solides résultats de croissance du Vietnam au cours des dernières années continueront de soutenir le maintien de sa note du crédit souverain du pays.Dans le scénario où la pandémie mondiale est pour l’essentiel maîtrisée d’ici à la fin 2020 ou au début 2021, S&P prévoit que la croissance du PIB réel du Vietnam se rétablira en 2021 et à partir de 2022 approchera du rythme de développement que le pays a fixé à long terme, de 6 à 7%.Tout en travaillant avec S&P pour évaluer sa note fin avril, le ministère des Finances et les agences concernées ont présenté des preuves convaincantes de la capacité d’adaptation de l’économie vietnamienne, qui a été clairement illustrée dans le contexte mondial difficile.En plus de maîtriser avec succès la crise du nouveau coronavirus, le Vietnam a soutenu, coopéré et partagé son expérience dans la lutte contre la maladie avec d’autres pays et organisations internationales, ce qui a été grandement apprécié par la communauté internationale, a indiqué le ministère.Ce résultat démontre le lien profond entre le gouvernement vietnamien et le peuple, qui a facilité la forte reprise de l’économie après le COVID-19, a-t-il ajouté. - VNA