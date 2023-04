Photo d'illustration: VnEconomy

Hanoi (VNA) - Après avoir montré des signes de reprise le mois dernier, le secteur manufacturier vietnamien a fait un pas en arrière en mars.

La production, les nouvelles commandes et l'emploi ont de nouveau chuté alors que des rapports faisant état d'une baisse de la demande des clients ont émergé. Cependant, la baisse de la demande a réduit les pressions inflationnistes, tandis que les délais de livraison des fournisseurs ont été les plus raccourcis en plus de 8 ans.



L'indice des directeurs d'achat (Purchasing Managers Index – PMI) du Vietnam, publié le 3 avril par S&P Global, a atteint 47,7 points en mars, contre 51,2 en février et sous le seuil de 50 points pour la 4e fois au cours des cinq derniers mois.



Selon les entreprises interrogées par le rapport, l'arrêt de la dynamique de croissance en mars reflète le tableau relativement sombre de la demande. Le nombre total de nouvelles commandes et de celles à l'exportation ont diminué.



Dans ce contexte, la production manufacturière a également diminué en mars après avoir augmenté en février, mais la baisse a été modeste. La production a augmenté pour les biens d'équipement de base, mais a diminué pour les biens de consommation et les biens intermédiaires. Les stocks de produits finis sont demeurés pratiquement inchangés par rapport au mois précédent, mettant fin à une baisse de cinq mois.



Le rapport S&P Global a également souligné que malgré des signes de faiblesse vers la fin du premier trimestre 2023, les fabricants sont toujours optimistes quant à l'augmentation de la production au cours des 12 prochains mois. Bien que le climat des affaires des entreprises en mars 2023 ait diminué par rapport à février, il se situe toujours au 2e niveau le plus élevé de ces 5 derniers mois, avec l'attente que la demande s'améliorera et que le marché se stabilisera. Certaines entreprises ont également informé de plans d'expansion de leurs activités dans un proche avenir.-CPV/VNA

