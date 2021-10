Hanoi (VNA) - Cela fait déjà 30 ans qu'ADM Vietnam œuvre pour le développement médical, l’aide et l’accès aux soins pour la population pauvre au Vietnam. C’est grâce à tous les bénévoles, adhérents et sympathisants qui ont fait vivre et soutenu financièrement l’association.

ADM Vietnam a offert 18.000 masques à des hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville et de Binh Duong (Sud).

La joyeuse célébration du 30e anniversaire d’ADM Vietnam, une ONG française, aura lieu le 13 novembre prochain à la salle des fêtes de Saint-Denis-en-Val (Région Centre/ France). Depuis sa fondation, cette organisation a soutenu un grand nombre de nécessiteux vietnamiens.



Cette année, elle a été particulièrement efficace sur deux fronts : remise de bourses aux étudiants de la Faculté de médecine et de pharmacie de Huê (Centre) et envoi de 18.000 masques VN95 ou N95 aux hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville et de Binh Duong (Sud).



La cérémonie de remise des bourses, d’une valeur unitaire de 120 euros, a été organisée en ligne, le 18 septembre, en présence de la direction de la Faculté de médecine et de pharmacie de Huê, des représentants d’ADM Vietnam. Les 45 étudiants bénéficiaires ont été sélectionnés sur le mérite scolaire, des conditions familiales modestes, et un quota dans la mesure du possible d’environ 30% d’étudiants originaires de minorités ethniques.



Lutte contre le COVID



Face à la pandémie de COVID-19 à laquelle fait face le Vietnam, ADM Vietnam a répondu à l’appel des professionnels de santé vietnamiens travaillant dans certains hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville et de Binh Duong. Grâce à l’appel aux dons lancé en France, l’association a offert 18.000 masques VN95 ou N95 aux hôpitaux Lê Van Thinh et Nhân Dân Gia Đinh (Hô Chi Minh-Ville) et Binh Duong (Binh Duong). Grâce à d’autres donations, ADM Vietnam espère continuer à fournir de l’aide médicale.





Les représentants d’ADM Vietnam, de la Faculté de médecine et de pharmacie de Huê et les boursiers 2021.

Régie par la Loi du 1er juillet 1901, déclarée le 18 décembre 1991 et publiée au journal officiel de la République française le 8 janvier 1992, ADM Vietnam a trois missions : médicale, francophone et sociale.



Dans le domaine médical, son action est très large : aider les professionnels de la santé au Vietnam, selon leurs besoins, à travers différentes actions portant sur une aide matérielle directe ou pédagogique (congrès, livres, revues scientifiques, travaux scientifiques communs) ; attribution de bourses d’études à des étudiants en médecine pauvres et méritants ; aide aux malades démunis, surtout aux enfants atteints de maladies graves comme hydrocéphalie, malformations cardiaques, soins dentaires, examens ophtalmologiques ou encore dons de lunettes.



Pour le volet francophone, l’Association encourage les échanges culturels par des conférences en français suivies de discussions avec les élèves et professeurs, des exposés, des projections de documentaires. Elle soutient aussi le français médical grâce à l’organisation de cours linguistiques théoriques et pratiques sur place, ainsi que le soutien logistique et financier à de stages en médecine dans des hôpitaux de France, notamment à Orléans et Amiens.



Enfin, en matière sociale, elle organise des distributions de nourriture et de couvertures aux personnes défavorisées, de matériel scolaire. Elle aide aussi les orphelinats par des dons de fauteuils roulants, les écoliers pauvres avec des bicyclettes. Elle assure enfin la formation aux gestes ostéopathiques de jeunes masseurs aveugles. -CVN/VNA