la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique organisée par visioconférence le 5 août, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a donné des informations concernant l’assassinat d’un Vietnamien à Osaka, au Japon.



Selon elle, immédiatement après la diffusion sur les réseaux sociaux d'informations concernant l'assassinat d'un jeune homme présumé vietnamien dans la zone du centre commercial Namba à Osaka, le consulat général du Vietnam à Osaka a contacté le ministère japonais des Affaires étrangères, la police d’Osaka et la communauté vietnamienne dans la région pour obtenir des informations sur l’affaire.



Le 3 août 2021, la police d'Osaka a officiellement informé le consulat général du Vietnam, confirmant que la victime est un citoyen vietnamien, né en 1999, d’origine de Hai Phong (Nord).



Le consulat général du Vietnam à Osaka a contacté la famille de la victime et lui a envoyé ses condoléances, affirmant qu'il continuera à suivre l'affaire de près et à assister la famille dans l’organisation des obsèques.



La police d'Osaka a annoncé avoir arrêté un étranger le 5 août 2021.



Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a ordonné aux missions diplomatiques vietnamiennes au Japon de continuer à suivre l’affaire, de coordonner étroitement avec les autorités japonaises pour accélérer l’enquête et traduire rapidement l’auteur du crime en justice, de prendre des mesures nécessaires de protection du citoyen. Au Vietnam, le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères est prêt à aider la famille de la victime.-VNA