30.000 PME du pays bénéficieront de soutiens pour la transformation numérique cette année, conformément à un programme mené par le ministère de l’Information et de la Communication. Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Le Programme de soutien pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans la transformation numérique (SMEdx) est mené depuis 2021 par le ministère de l’Information et de la Communication.

Cette année, le programme vise à accompagner 30.000 PME dans leur transition numérique, a-t-on appris d'une conférence de promotion du programme, organisée le 24 mars à Hanoi par le ministère de l’Information et de la Communication.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Huy Dung, a déclaré qu'en 2022, son ministère et les localités poursuivraient leurs efforts pour encourager les PME à accélérer la transformation numérique, former un réseau de conseils en économie numérique et organiser un réseau de groupes communautaires de technologie numérique au niveau des communes.

En 2022, le ministère de l'Information et de la Communication compte également évaluer le niveau de transformation numérique de 100.000 entreprises du pays. Les résultats serviront de base à des programmes d'action spécifiques, à la promotion de la transformation numérique dans les entreprises et au développement de l'économie numérique.

Le Vietnam compte environ 870.000 entreprises, dont plus de 98% sont des PME. -VNA