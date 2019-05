Photo : internet

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Une mission de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, dirigée par son président Nguyen Van Giau, a eu le 7 mai une séance de travail avec les autorités de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), sur l’application des traités internationaux bilatéraux entre le Vietnam et la Russie.

Nguyen Van Giau a affirmé la nécessité de réviser les traités internationaux bilatéraux Vietnam-Russie pour développer mieux la coopération entre les deux nations en lançant des programmes d’actions appropriés.

Nguyen Thanh Tinh, vice-président du Comité populaire de Ba Ria-Vung Tau, a déclaré apprécier les contributions importantes de la joint-venture vietnamo-russe Vietsovpetro au développement local et national.

Ba Ria-Vung Tau va soutenir au maximum les investisseurs russes, a-t-il déclaré.

Pourtant, les échanges commerciaux entre Ba Ria-Vung Tau et la Russie restent modestes et se limitent principalement aux produits aquatiques et de textile-habillement.

Lors de cette rencontre, des représentants de Ba Ria-Vung Tau ont reconnu des limites dans l’application des traités internationaux bilatéraux avec des localités russes, principalement en raison de la distance géographique, du manque d’orientations de coopération…

A ce jour, Ba Ria-Vung Tau a signé des conventions de coopération dans les domaines économique, culturel, social avec quatre localités russes : Rostov, Sverdlovsk, la Nénétsie, la République du Bashkortostan. Cette année, la province prévoit de signer un programme d’action pour réaliser le mémorandum de coopération avec la Nénétsie pour 2019-2021.

Ba Ria-Vung Tau est toujours active pour développer ses relations avec les localités russes via les échanges de délégations, l’organisation d’événements culturels, sportifs, gastronomiques, commerciaux....-VNA