Hanoi, 28 mars (VNA) – À côté des jeunes hommes, bon nombre de filles ont décidé de faire leur service militaire. Enthousiastes et pleines d’énergie, elles veulent consacrer une partie de leur jeunesse au service de l’armée et de la Patrie.

Hoàng Thanh le jour de son départ pour l’armée. Photo : CTV/CVN

Chaque année, lors des "Fêtes des conscrits" organisées au printemps dans l’ensemble du pays et fortes en émotion, des milliers de jeunes sont convoqués sous les drapeaux. Parmi eux, un certain nombre d’étudiants et de diplômés qui se sont portés volontaires pour un service de deux ans, animés par la même flamme patriotique, dont des jeunes filles désireuses de servir la Patrie.



Dans la province de Yên Bai (Nord), Hoàng Thanh, 24 ans, est une des rares femmes parmi les 950 conscrits. Cette jolie fille au sourire charmant a décidé de quitter son métier d’enseignante du primaire pour effectuer son service militaire. Le jour du départ, les photos d’elle, élégante en uniforme de recrue, ont fait le tour sur les réseaux sociaux.



Servir la Patrie, le devoir de tous



Comme les autres de son âge, Hoàng Thanh ne cache pas son honneur mais aussi un peu d’appréhension. "Quand j’ai reçu l’avis d’enrôlement, j’étais à la fois heureuse et inquiète. Heureuse, parce que mon désir de servir dans l’armée s’est concrétisé, soucieuse parce que je vais devoir vivre, étudier et m’entraîner dans un nouvel environnement qui est rigoureux et complètement différent de ma vie quotidienne actuelle", partage-t-elle.



Pour Lê Minh Nguyêt, domiciliée dans le district de Lac Duong, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), s’enrôler dans l’armée est un rêve d’enfance, né de l’admiration pour son grand-père militaire ayant 30 ans de services. "Mon père et mon grand-père sont des officiers. Les histoires de combat que mon grand-père m’a racontées ont nourri mon rêve de devenir soldat. Je veux consacrer un peu de ma jeunesse au service de ma Patrie bien-aimée", confie cette jeune diplômée de la Faculté des technologies de l’information de l’Université de Dà Lat.



Thu Ngà lors de la Fête des conscrits. Photo : DT/CVN

Cette année, la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) compte 2.842 jeunes convoqués sous les drapeaux, dans l’armée et la police. Vo Thi Thu Ngà, 23 ans, et Trân Thi Thu Trang, 22 ans, sont deux jeunes filles qui s’y sont inscrites. Thu Ngà a décidé de quitter son emploi de comptable pour devenir soldat.



"Quand on parle des soldats, on pense à l’image de ces gardiens de la vie paisible de la population. Je rêvais de devenir comme eux. Je pense que servir l’armée n’est pas seulement l’obligation des hommes mais aussi de tous les citoyens. Le chemin devant moi est certes plein d’épreuves, mais je me suis bien préparée mentalement et physiquement pour accomplir ma tâche", confie-t-elle, le visage rayonnant. Thuy Trang est tout autant déterminée et confiante. "Cette période en caserne m’aidera à devenir plus mature", déclare-t-elle.



Rêve de devenir soldat



Nhâm Nha Tiên et Nguyên Dào Thuy Vy sont deux filles parmi les 5.000 jeunes de Hô Chi Minh-Ville qui se sont portés volontaires pour intégrer l’armée et la police cette année. Après avoir été diplômée de l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville, Tiên a été secrétaire de l’Union de la jeunesse du 3e quartier du district de Tân Binh, contribuant activement aux activités communautaires. Cette jeune fille de 24 ans a envoyé un dossier pour servir sous les drapeaux. "Quand j’ai appris que j’étais reçue, je me suis sentie honorée et fière, mais aussi un peu anxieuse. La vie militaire me donnera certes des épreuves, mais je crois que je les surmonterai pour accomplir les tâches assignées", confie Tiên.