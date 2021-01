Hanoï (VNA) - À l’occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui se tiendra du 25 janvier au 2 février, l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, a accordé au Courrier du Vietnam une interview. Il a apprécié les préparatifs de ce grand événement politique et les réalisations socio-économiques du pays sous la direction du PCV.

L’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi.

Quelles sont vos observations sur les préparatifs du Vietnam pour ce XIIIe Congrès du PCV ?



Tous les observateurs s’accordent à dire que les préparatifs de ce XIIIe Congrès du PCV sont apparemment conduits de manière transparente et inclusive, permettant à la population de contribuer aux processus de prise de décisions de l’État. Cette approche participative adoptée par le PCV est manifestée également par le lancement du site web officiel du XIIIe Congrès (https://daihoi13.dangcongsan.vn, ndlr) en six langues, ce qui favorise le dialogue social, ainsi que la discussion des projets de documents qui seront soumis à ce Congrès national et qui constitueront le cadre directeur de la politique socio-économique du Vietnam au cours des prochaines années.



La transparence et l’inclusion qui ont caractérisé cet événement politique le plus important du pays renforcent la perception d’un Vietnam ouvert et engagé fermement dans un processus d’intégration internationale à même de contribuer à un développement rapide et durable, afin d’atteindre l’ambitieux objectif d’accéder au club des pays développés à l’horizon 2045.



Pourriez-vous évaluer le rôle de direction du PCV pour mener le Vietnam à obtenir ses réalisations socio-économiques, notamment durant les 35 dernières années de Renouveau (1986-2021) ?



Le Dôi Moi (Renouveau) adopté par le PCV depuis 1986 a permis au Vietnam de figurer en tant que modèle de réussite en matière de développement socio-économique rapide. Les importantes réalisations du pays 35 ans après l’adoption de cette orientation attestent de la pertinence des choix et de la vision du leadership du Vietnam qui a veillé à la mise en œuvre de cette politique d’ouverture sur le monde.



En effet, la politique de diversification des partenariats et de multilatéralisme poursuivie par le Vietnam a contribué certainement à la considérable et régulière réduction du taux de pauvreté. Les 35 années de Dôi Moi ont vu une croissance exponentielle du niveau de vie des populations qui s’est considérablement amélioré, ce qui indique que le leadership du Vietnam poursuivra et renforcera certainement la mise en œuvre de cette politique.



Le Vietnam est l’un des rares pays à avoir affiché une croissance dans un contexte de pandémie qui a gravement affecté la quasi-totalité des économies au monde, ce qui témoigne de sa résilience et de sa capacité à surmonter les obstacles. Aujourd’hui, le monde entier constate et apprécie les avancées réalisées par le Vietnam, et prévoit la poursuite de son développement rapide au cours des prochaines années. Cela est reflété notamment par le volume des investissements étrangers qui continuent d’affluer. -CVN/VNA